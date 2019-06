O volante uruguaio Matías Vecino, titular da seleção do Uruguai, sofreu uma lesão na coxa direita e desfalcará a 'Celeste' no restante da Copa América, informou a Associação Uruguaia de Futebol nesta segunda-feira.

A lesão de Vecino chega como um balde de água fria após o otimismo gerado pela goleada de 4 a 0 sobre o Equador no domingo, no estádio do Mineirão. O volante se machucou e acabou sendo substituído aos 34 minutos do segundo tempo por Federico Valverde.