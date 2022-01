A maior parte da Itália está agora na chamada "zona amarela", com 13 regiões e duas províncias autônomas no segundo nível do sistema de restrições que o país adotou para evitar contágios por covid, e novas medidas - como a cobrança de um certificado sanitário reforçado para acesso a meios de transporte - entraram em vigor nesta segunda-feira.

As regiões de Vale de Aosta, Emilia-Romagna (norte), Abruzzo e Toscana (centro) entraram hoje na zona amarela, conforme a portaria assinada pelo ministro da Saúde, Roberto Speranza, devido ao alto número de contágios provocado pela rápida propagação da variante ômicron do coronavírus.