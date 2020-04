O Reino Unido registrou um aumento de 684 mortes por Covid-19 em hospitais nas últimas 24 horas, o que eleva para 19.506 o total desde o início da pandemia, informou o Departamento de Saúde.

Os casos confirmados aumentaram em 5.386, após 28.532 testes realizados desde o último balanço. No dia anterior, foram feitos 23.560 exames.

O governo britânico mantém a meta de chegar a 100 mil diagnósticos por dia na próxima semana, e diz já ter a capacidade para realizar 51 mil testes diários.

Nesta manhã, foi habilitado pela primeira vez o site para que os funcionários de setores essenciais, que não devem seguir as medidas de confinamento, peçam testes de Covid-19 ao serviço público de saúde.

No entanto, a página caiu horas depois, em meio a uma grande demanda. Cerca de 10 milhões de britânicos podem solicitar os exames a partir de hoje.

Com a colaboração do Exército, o governo estabeleceu espaços em todo o país para que os cidadãos possam ser submetidos ao teste dentro do próprio carro. EFE

