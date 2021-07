O partido Força Popular, da candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, recorrerá contra ao menos 15 atas de votação das autoridades eleitorais regionais, que na terça-feira concluíram todas as proclamações descentralizadas dos resultados do segundo turno a favor do candidato da esquerda, Pedro Castillo.

Na reta final do longo processo eleitoral peruano, o advogado Julio César Castiglioni, membro da equipe jurídica do Força Popular, declarou ao jornal "El Comercio" que o grupo fujimorista recorrerá contra ao menos 15 atas dos Júris Eleitorais Especiais (JEE) que não favorecem a sua candidata.