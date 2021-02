"Mank", com seis indicações, e "The Trial of the Chicago 7", com cinco, ambos filmes da Netflix, lideram as indicações para a 78ª edição do Globo de Ouro, segundo anunciou nesta quarta-feira a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Outros nomes fortes na disputa são os de "Nomadland", "Promising Young Woman" e "Meu Pai", que receberam quatro indicações cada.