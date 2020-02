O imperador do Japão, Naruhito, cancelou nesta segunda-feira a tradicional saudação ao público de aniversário, que será celebrado no próximo domingo, como medida para evitar a propagação do coronavírus, depois do aumento dos casos no país.

O monarca, que completará 60 anos, faria pela primeira vez o gesto desde que se sentou no trono, em 1º de maio de 2019, mas a decisão da não realização se deu pelo medo do contágio entre os súditos, que normalmente se aglomeram, segundo afirmou à Agência Efe um porta-voz da Agência da Casa Imperial.

Naruhito compareceria ao ato público, no balcão do palácio em que reside, em Tóquio, junto com a imperatriz Masako e outros membros da família real. Seriam três acenos ao longo do dia para a multidão, que poderia escrever os votos em um livro de assinaturas, evento que também foi cancelado.

Não foi anunciado se haverá uma data para a celebração do imperador com a população japonesa.

Até este domingo, o Japão registrou 414 casos de coronavírus, incluindo os 355 confirmados no cruzeiro Diamond Princess, que permanece de quarentena na cidade de Yokohama desde o dia 3 de fevereiro.