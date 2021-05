As autoridades sanitárias do Chile anunciaram nesta quinta-feira quinta-feira que um grupo de quase 30 localidades deixará o confinamento, após registrar 6.202 novos casos de Covid-19, um número que há duas semanas não apresenta grandes variações e que levou as autoridades a dizer que a segunda onda se estabilizou.

Um total de 28 localidades deixará a quarentena total a partir deste sábado, uma restrição que foi imposta a 90% da população para lidar com uma segunda onda da pandemia que se agravou em março, após as férias de verão, e não sobrecarregar o sistema hospitalar.