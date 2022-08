O número de pessoas que morreram na Áustria subiu 20% nas duas últimas semanas de julho na Áustria, em comparação com a média do mesmo período entre os anos de 2015 e 2019, por consequência da forte onda de calor que atinge o país e da pandemia da covid-19.

Ao todo, foram registrados 3.636 óbitos nos últimos 15 dias do mês passado, de acordo com dados divulgados pela Statistics Austria, órgão oficial de estatísticas do país de 9 milhões de habitantes.