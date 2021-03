A economia do Chile terminou 2020 com uma contração de 5,8% devido à pandemia de covid-19, a maior queda do produto interno bruto (PIB) em quatro décadas, enquanto o governo aposta na recuperação com uma bem-sucedida campanha de vacinação.

O Banco Central divulgou nesta quinta-feira as contas nacionais de 2020, que não tiveram muitas surpresas e revelaram o que já era previsto: que o país não vivia uma crise tão grande desde 1982, quando o PIB despencou 11%.