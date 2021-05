A segunda onda da pandemia de covid-19 já dura semanas na Argentina, onde estão sendo contabilizados mais contágios e mortes do que um ano atrás, enquanto o serviço de saúde se aproxima do limite, apesar da ampliação de instalações, que não foi acompanhada de mais profissionais.

Luis Sarotto é o presidente da Associação Médica do Hospital de Clínicas, em Buenos Aires, e relatou à Agência Efe o esforço que o sistema fez para se equipar com mais unidades de terapia intensiva (UTI) e seus respectivos respiradores, fundamentais para tratar os casos graves de covid-19. No entanto, agora o déficit é humano.