O alto representante da União Europeia (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, falou nesta quinta-feira sobre a possibilidade de o conflito na Ucrânia se alastrar a outros países europeus e comentou que, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "nada está excluído" .

"Com Putin, nada está excluído. Mas, no momento, temos trabalho suficiente para fazer com o que está acontecendo na Ucrânia", disse Borrell à imprensa ao chegar à cúpula de líderes da UE convocada de maneira extraordinária para promover novas sanções contra Moscou pela invasão militar da Ucrânia que começou hoje.