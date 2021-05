As autoridades sanitárias do Chile reportaram nesta sexta-feira 6.903 novos casos de covid-19, em um momento no qual o país conta as horas para um fim de semana eleitoral histórico e se aproxima de 50% da população-alvo vacinada contra a covid-19 com duas doses.

"Oito (das 16) regiões diminuíram seus casos nos últimos sete dias, e 15 nos últimos 14 dias", informou o ministro da Saúde, Enrique Paris, ao acrescentar que as regiões com os maiores aumentos de contágios na semana passada foram Aysén (sul), Antofagasta (norte), Arica (norte) e Los Lagos (sul).