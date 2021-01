As autoridades da China estão redobrando os esforços para conter os surtos que atingiram três províncias no nordeste do país, onde pelo menos 11 áreas foram isoladas após a confirmação de casos locais de infecção pelo novo coronavírus últimos dias.

Testes em massa estão sendo realizados na tentativa de identificar e conter o contágio. A Comissão Nacional de Saúde do país relatou 118 novos positivos para o patógeno que provoca a Covid-19 nesta terça-feira, 106 por contágio local.