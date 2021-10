Enquanto Alex Saab, suposto testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, viaja para os Estados Unidos neste sábado, extraditado de Cabo Verde para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro, a Procuradoria-Geral americana pediu que seja indeferido um recurso apresentado pelos advogados do empresário colombiano.

Até agora não houve qualquer informação do governo dos EUA sobre a chegada da Saab ao país, mas o líder opositor venezuelano Carlos Paparoni, que como deputado da Assembleia Nacional da Venezuela investigou as atividades do empresário, escreveu no Twitter que o extraditado chegará hoje a Miami.