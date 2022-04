O presidente do Chile, Gabriel Boric, completa nesta segunda-feira um mês no Palácio de La Moneda, um período que ele mesmo descreveu como "turbulento" e que foi marcado por vários erros de sua chefe de gabinete, a ministra do Interior, Izkia Siches, e por uma oposição que praticamente não lhe deu uma trégua.

"Este primeiro mês foi similar a um avião decolando: estamos diante de uma paisagem muito bonita que é o Chile e estamos decolando com uma turbulência que obviamente gera ansiedade e incerteza. Acho que vamos superar isso e que estamos apenas começando", declarou o presidente no domingo, após se reunir com seu gabinete para fazer um balanço de seus primeiros 30 dias no cargo.