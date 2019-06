Pelo menos 34 combatentes das forças rivais líbias (leste e oeste) morreram em violentos combates que explodiram nas últimas horas no sul da capital, assediada desde 4 de abril em uma tentativa do marechal Khalifa Hafter, homem forte do país, para expulsar o governo reconhecido pela ONU em Trípoli (GNA), informou à Agência Efe uma fonte de segurança.

Segundo o testemunho, 29 vítimas pertenciam ao chamado Exército Nacional Líbio (LNA), sob o comando de Hafter, enquanto os outros faziam parte das forças afins ao GNA.