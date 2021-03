Os comboios de navios que transitam habitualmente nas duas direções do canal de Suez retomaram as atividades nesta terça-feira, depois que a via marítima foi desbloqueada, em operação concluída ontem, quando foi desencalhado o cargueiro Ever Given.

A companhia Gulf Agency Company (GAC), que conta com um escritório de coordenação em Suez, informou hoje de que um comboio de 22 navios entrou no canal vindo do mar Vermelho, às 6h30 pela hora local (1h30 de Brasília), enquanto outras 14 embarcações iniciaram trajeto do Mediterrâneo para o sul às 7h (2h de Brasília).