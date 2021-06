Os líderes da OTAN iniciaram sua cúpula em Bruxelas nesta segunda-feira com a intenção de abrir um "novo capítulo" na cooperação transatlântica para enfrentar desafios como a tensão com a Rússia e a força da China, mas também as mudanças necessárias para ser uma organização mais competitiva.

"Quando estamos juntos, podemos superar qualquer ameaça à nossa segurança. Hoje abrimos um novo capítulo nas relações transatlânticas com a Agenda 2030, uma agenda para o futuro", disse o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg no início do Conselho do Atlântico Norte, o órgão máximo de tomada de decisão da OTAN.