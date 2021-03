O revezamento da tocha olímpica para os Jogos de Tóquio começou nesta quinta-feira na cidade de Fukushima, no nordeste do Japão, com a chama carregada por membros da seleção feminina de futebol do país e em meio a medidas de proteção contra a covid-19.

Após uma cerimônia que teve poucos participantes e nenhum público para evitar contágios pelo novo coronavírus, o revezamento começou nas instalações de treinamento J-Village, que chegaram a funcionar como base logística durante a crise nuclear de Fukushima, em 2011.