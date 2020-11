Um tribunal no Japão iniciou nesta sexta-feira o julgamento do processo apresentado pela Nissan contra o ex-presidente Carlos Ghosn, foragido da justiça japonesa e do qual a empresa cobra 10 bilhões de ienes (mais de R$ 500 milhões).

O processo "faz parte da política da Nissan de responsabilizar Ghosn pelo dano e pelos prejuízos financeiros nos quais incorreu a empresa devido à sua má conduta", informou a companhia em comunicado.