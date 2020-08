O último dia da convenção nacional do Partido Democrata dos Estados Unidos, que devido à pandemia do novo coronavírus é realizado virtualmente primeira vez na história, começou nesta quinta-feira com os holofotes sobre o ex-vice-presidente Joe Biden.

Ele encerrará a noite e a convenção, que começou na segunda-feira, com um discurso no qual deve assumir formalmente o papel de candidato do partido à presidência do país, para enfrentar o atual mandatário, Donald Trump, nas eleições de novembro.