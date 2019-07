O partido Servidor do Povo, do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski, venceu as eleições parlamentares antecipadas realizadas no último domingo, alcançando 43,16% dos votos com 100% das urnas apuradas, informou nesta sexta-feira a Comissão Eleitoral Central (CEC).

A legenda, portanto, ficará com 254 assentos, o que permitirá ao líder, que chegou ao poder há apenas três meses, formar um governo único sem a necessidade de forjar coalizões e desenvolver suas propostas de mudanças sem impedimentos na Rada Suprema (Parlamento).