A Comissão Europeia criou um mecanismo "de emergência" que permite controlar e bloquear as exportações de vacinas contra a covid-19 produzidas no território da União Europeia (UE) para outros países.

Tal mecanismo não existiria "em um mundo ideal", mas Bruxelas se viu "na obrigação" de se proteger após o impasse com a farmacêutica anglo-sueca, que no primeiro trimestre do ano só entregará 25% das doses combinadas, informaram fontes do bloco, que classificam a ferramenta como "medida de emergência".