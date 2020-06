GRAF8441. SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10/06/2020.- El científico José Martínez-Costas (d) con parte de sus investigadores esta mañana en el laboratorio del "CIQUS" de la Universidad de Santiago y anuncia en una entrevista con EFE, que respira aliviado tras saber que la Comisión Europea financiará el trabajo de su equipo en busca de una vacuna contra el SARS-CoV-2, en su caso con una metodología propia. "Creo que ha quedado claro que la inversión en investigación no es una pérdida de dinero".

A Comissão Europeia (CE) financiará parte da pesquisa europeia sobre a vacina contra a Covid-19 em troca do acesso preferencial às doses fabricadas a partir da fórmula bem-sucedida, de acordo com a Estratégia de Vacinas da União Europeia (UE) publicada nesta quarta-feira.

"Em troca do direito de adquirir um certo número de doses de vacinas num determinado período de tempo, a Comissão financiará parte dos custos iniciais que os produtores de vacinas enfrentam", afirma o texto.

Como os países-membros já haviam acordado na semana passada, a compra será feita centralmente por Bruxelas, que distribuirá as doses entre os Estados de acordo com as necessidades.

A CE, dessa forma, assinará contratos de compra antecipada com as empresas de fomento, embora o pagamento final seja pago pelos próprios Estados, informou o executivo da comunidade.

"O financiamento correspondente virá principalmente do Instrumento de Suporte de Emergência, dotado de 2,7 bilhões de euros. Será disponibilizado um suporte adicional através de empréstimos do Banco Europeu de Investimento", afirmou a CE.

Apesar do desenvolvimento deste tipo de fórmula ser "muito complexo" e geralmente durar "cerca de dez anos", a Comissão espera que o medicamento esteja pronto "dentro de 12 a 18 meses, se não antes, sem comprometer a segurança, qualidade ou eficácia".

A presidente da CE, Ursula von der Leyen, espera que possa "mobilizar os recursos necessários" para encontrar a vacina, além de "fabricá-la e implantá-la na Europa e no mundo".

"A União Europeia fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que todos os povos do mundo tenham acesso a uma vacina, independentemente de onde morem", afirmou.