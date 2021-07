A Comissão Europeia impôs nesta quinta-feira uma multa de 875 milhões de euros às montadoras alemãs BMW e Grupo Volkswagen, que também fabrica as marcas Audi e Porsche, por participarem por cinco anos em um cartel para evitar competir entre si no setor de tecnologias para reduzir as emissões poluentes.

O Grupo Volkswagen terá de desembolsar 502,362 milhões de euros e a BMW outros 372.827 milhões, enquanto a também alemã Daimler se livrou da sanção, apesar de ter participado do cartel, por revelar sua existência ao Executivo comunitário.