A Comissão Europeia propôs nesta sexta-feira que os governos possam obrigar as empresas farmacêuticas a ceder suas patentes de vacinas contra a Covid-19 a um preço "acessível", como forma de acelerar sua produção e aumentar sua distribuição.

Essa é a proposta que Bruxelas apresentou hoje à Organização Mundial do Comércio (OMC), tendo em vista a reunião que será realizada no próximo mês para tratar do assunto.