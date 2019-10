O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou nesta quarta-feira que a proposta britânica para criar uma área reguladora provisória na ilha da Irlanda tem "avanços positivos", mas alertou sobre "pontos problemáticos" que precisarão ser trabalhados nos próximos dias.

Em comunicado, após conversar por telefone com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, Juncker reconheceu "avanços positivos" no texto apresentado pelo governo do Reino Unido, mas manifestou as suas dúvidas sobre aspectos como "o delicado equilíbrio" que protege o Acordo de Belfast (ou Acordo da Sexta-feira Santa) e as normas alfandegárias.