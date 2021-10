A Comissão de Defesa Nacional do Congresso do Peru solicitou uma investigação sobre o que definiu como uma suposta atividade de apologia ao terrorismo realizada no Brasil por dezenas de pessoas que homenagearam o falecido fundador e líder do Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Segundo imagens transmitidas nesta terça-feira pelo programa de TV "Cuarto Poder", da rede "América Televisión", dezenas de pessoas se reuniram no dia 11 de setembro em Rondônia para prestar homenagem ao fundador do grupo terrorista, que morreu naquele mesmo dia enquanto cumpria pena perpétua em Lima.