O comissário da NBA, Adam Silver, reconheceu nesta quinta-feira que a principal liga de basquete dos Estados Unidos sofreu prejuízos substanciais devido à declaração de apoio do gerente-geral do Houston Rockets, Daryl Morey, aos protestos em Hong Kong contra o governo da China.

Depois da manifestação de Morey no Twitter no início de outubro, a emissora estatal chinesa CCTV cancelou a transmissão de dois jogos da pré-temporada da NBA no país. Várias empresas e órgãos ligados ao governo da China cortaram laços comerciais com a liga americana de basquete.