16 out 2021

EFE Washington 16 out 2021

O Comitê Consultivo da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) endossou unanimemente nesta sexta-feira a recomendação de uma dose de reforço da vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19 para todos os adultos.

O órgão fez a recomendação um dia depois de declarar apoio à aplicação de uma dose de reforço da vacina da Moderna para vários grupos - pessoas com mais de 65 anos, adultos com maior risco médico e trabalhadores com maior risco de infecção - os mesmos para os quais a terceira dose da Pfizer já está sendo administrada.