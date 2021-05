O Comitê das Nações Unidas sobre Desaparecimentos Forçados afirmou nesta terça-feira que esses tipos de incidentes continuam ocorrendo na Colômbia, mesmo durante o período da pandemia, e lamentou que não exista uma política integral para prevenir este crime.

No relatório final que emitiu hoje sobre a Colômbia, após examinar a situação no país com base em dados e informações fornecidas pelas autoridades e fontes independentes, o comitê lamenta "os maus resultados" na busca de pessoas desaparecidas na Colômbia.