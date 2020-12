Um comitê da Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês) - órgão similar à Anvisa nos Estados Unidos - recomendou nesta quinta-feira que a agência conceda a autorização emergencial para a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Moderna, que poderá ocorrer nos próximos dias.

A recomendação do Comitê Assessor de Vacinas e Produtos Biológicos da FDA para autorizar a vacina foi dada com 20 votos a favor e uma abstenção.

Desta forma, o imunizante da Moderna está cada vez mais perto de se tornar o segundo a ser aprovado emergencialmente pela agência, depois da vacina desenvolvida por Pfizer e BioNTech, começou a ser administrada nesta semana no país.

Composto por imunologistas, epidemiologistas e outros especialistas, o comitê iniciou a reunião às 9h (horário local; 11h em Brasília) desta quinta-feira e só encerrou o encontro após quase oito horas de análises sobre assuntos como a segurança e a distribuição equitativa da vacina.

Um dos assuntos abordados foram os casos de dois profissionais da saúde do estado do Alasca que tiveram reações alérgicas após receberem a vacina da Pfizer, incidentes similares aos registrados com dois britânicos que receberam a vacina no Reino Unido.

O vice-presidente de vigilância de medicamentos da Moderna, o médico David Martin, disse durante a reunião que a empresa monitorará possíveis reações alérgicas e revelou que durante os testes foram observadas dois casos de anafilaxia em voluntários, mas descartou que estivessem vinculados à vacina.

"Temos investigado ativamente nossos dados de segurança para identificar possíveis casos de anafilaxia. Não encontramos nenhum caso que associe anafilaxia à mRNA 1273", como é chamada a vacina, comentou Martin.