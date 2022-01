O comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que investiga o ataque ao Capitólio anunciou nesta quinta-feira que convocou Ivanka Trump, filha e conselheira do ex-presidente Donald Trump, para depor e fornecer informações sobre as atividades do então governante durante aquele trágico dia.

Conforme detalhado pelo comitê em comunicado, Ivanka Trump "estava em contato direto com o ex-presidente em momentos-chave" em 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão invadiu o Capitólio para impedir a ratificação da vitória do atual presidente, Joe Biden.