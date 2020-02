EFE/EPA/GARY HE

Depois de meses de campanha, debates e promessas, os eleitores começaram nesta segunda-feira, em Iowa, o processo para eleger o candidato democrata que tentará tirar Donald Trump da Casa Branca nas eleições gerais de novembro.

Os moradores de Iowa, um estado rural do Meio-Oeste dos Estados Unidos, se reunirão nesta noite em assembleias conhecidas como "caucus" e que adicionam uma grande dose de emoção nas primárias.

Exatamente às 19h (horário local; 22h em Brasília), os eleitores deixarão as filas e entrarão em alguns dos 1.678 estabelecimentos onde "caucus" será realizado: ginásios, igrejas, cafeterias e até casas particulares.

Por ser o primeiro estado onde os eleitores se pronunciam sobre os candidatos, Iowa concentra a atenção de políticos e da imprensa, o que dá ao "caucus" uma transcendência especial dentro das primárias.

No entanto, nos últimos anos, crescem as vozes que questionam o poder de Iowa. O estado só possui 2 milhões de eleitores, dos 150 milhões registrados nos EUA, e apenas 300 mil devem participar do processo de escolha dos candidatos hoje.

Além disso, demograficamente, Iowa não representa a diversidade do país: 5% da população é hispânica e 3,4% afro-americana. Nos EUA, os índices são, respectivamente, de 16,3% e 13,6%, segundo os dados do último censo.

Aqui estão algumas das chaves para compreender o "caucus" de Iowa:

1) PROCESSO COLETIVO

A primeira coisa que é preciso entender é que um "caucus" não é uma primária. O advogado Rob Sand, que supervisiona a organização do processo, explicou à Agência Efe que as assembleias são um "ato coletivo", em que o grupo debate e decide qual candidato apoiará. As primárias, por outro lado, são individuais.

"Em uma primária, você pode chegar quando quiser durante o dia e votar, é um ato solitário. É diferente em Iowa, aqui uma comunidade ou vizinhança toma uma decisão em conjunto", disse Sand.

Nas primárias, a votação começa de manhã e só se encerra no final do dia, quando as urnas são fechadas. Os votos são contados e, então, o candidato vencedor é conhecido.

No "caucus", não há um horário de votação ou cédulas para serem depositadas nas urnas. Assim, quando os vizinhos se reunirem à noite, os debates para escolher um candidato podem demorar horas.

2) VOTO EM GRUPO

O voto no "caucus" é em grupo. Assim que a reunião começa, os representantes das diferentes campanhas defendem seus candidatos. Em seguida, os eleitores se separam, formam grupos e vão a um local específico do estabelecimento onde a reunião está ocorrendo para declarar apoio a um dos nomes na disputa. Há também um espaço separado para os que estão indecisos.

3) PODER DE PERSUAÇÃO

Quando os participantes estão divididos em grupos, delegados do Partido Democrata fazem a contagem. Para passar para a próxima rodada, cada candidato precisa, no mínimo, do apoio de 15%. Os que não atingirem o percentual são eliminados, mas os eleitores podem então passar para o grupo dos indecisos ou apoiar outro nome.

Neste momento começa o ponto mais interessante do processo: pessoas que, por exemplo, jamais tomariam um café juntas têm de convencer as outras para que elas se unam a seu grupo. As assembleias viram, então, palco de discursos dignos de Hollywood.

Quando essa movimentação termina, uma nova contagem dos votos é feita. O apoio a cada candidato é, então, calculado por meio de uma fórmula pré-definida e quem obtiver o melhor resultado é considerado o vencedor.

4) PESO SIMBÓLICO

Concluído o "caucus", o Comitê Nacional Democrata (DNC) calcula quantos delegados cada candidato levará de Iowa.

Nos EUA, os eleitores não elegem diretamente o candidato do partido nas primárias. Em cada estado, a "votação popular" dá aos aspirantes à indicação um determinado número de delegados, que varia de acordo com uma série de fatores.

Há estados como a Califórnia e Nova York que dão ao candidato um grande número de delegados. Outros, como Iowa, conquistar o apoio dos 41 delegados é uma questão quase simbólica, considerando que são necessários 1.990 para garantir a nomeação.