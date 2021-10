As companhias aéreas Binter e Canaryfly, que operam voos nas ilha de La Palma, onde ocorre a erupção do vulcão Cumbre Vieja, suspenderam os voos previstos para esta sexta-feira, devido a nuvem de cinzas na região.

Nas últimas horas, as empresas acabaram sendo forçadas as tomar a decisão já que a visibilidade piorou devido às cinzas em suspensão. A previsão é que a situação permaneça, pelo menos, ao longo do dia, o que não permite as operações aéreas de forma segura.