Um complexo de empresas petrolíferas estrangeiras localizadas no sul do Iraque foi alvo de um ataque nesta quarta-feira com um foguete Katiusha, deixando três pessoas feridas, em um novo incidente com projéteis deste tipo nos últimos dias contra locais com presença americana no país árabe.

Em um comunicado, o Comando de Operações Conjuntas do Iraque informou sobre o "impacto de um foguete do tipo Katiusha contra uma empresa de extração de petróleo" na área de Baryisia, na província de Basra, no sul do país, onde se encontram a maior parte das instalações petrolíferas multinacionais.