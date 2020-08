As comunidades indígenas amazônicas do Equador já contabilizaram 2.113 casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo uma plataforma que recolhe dados sobre o impacto da pandemia da Covid-19 na região.

De acordo com o monitoramento feito pela Confederação de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana, com apoio da ONG Amazon Watch, da Fundação Aldea e do Instituto de Geografia da Universidade San Francisco de Quito, o número de mortos é de 33.