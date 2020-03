A Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e a liga de futebol profissional dos Estados Unidos (MLS) decidiram nesta quinta-feira suspender de forma imediata as suas competições devido à propagação do novo coronavírus.

A MLS decidiu que a liga americana permanecerá sem partidas por pelo menos 30 dias, enquanto a Liga dos Campeões da Concacaf, que teria jogos hoje, ficará sem bola rolando por tempo indeterminado. Los Angeles FC e Cruz Azul disputariam ainda hoje jogo de ida pelas quartas de final da Concachampions, mas o duelo será remarcado.

"Para a Concacaf, o bem-estar de todos os envolvidos em nossos jogos e competições é de suma importância. Temos acompanhado de perto a situação da saúde pública como ela tem evoluído nos Estados Unidos e em toda a região", afirmou a entidade continental em nota.

A NBA anunciou ontem a suspensão da temporada, depois que o francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, testou positivo para o coronavírus.

O pivô foi o primeiro jogador da liga americana a ser infectado pelo vírus SARS-CoV-2, forçando a organização a suspender o jogo do seu time contra o Oklahoma City Thunder na noite de ontem, minutos antes de a bola subir.

O prefeito de Miami-Dade, Carlos Gimenez, suspendeu vários eventos nesta quinta-feira, incluindo o Miami Open, de tênis, como precaução após o primeiro caso de infecção no condado do sudeste da Flórida. Minutos depois, a organização confirmou o cancelamento à Agência Efe.

Também nesta quinta-feira, a NHL, liga de hóquei no gelo, informou às franquias a suspensão da temporada atual, sem especificar uma data de retorno, enquanto a Nascar divulgou que manteria as atividades, mas sem público.