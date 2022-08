Um júri especializado busca, em um concurso realizado em Buenos Aires, o "melhor alfajor do mundo", título pelo qual concorrem cerca de 300 exemplares de uma iguaria de grande tradição em países como a Argentina, onde é o doce mais popular.

Em uma galeria localizada no coração da Calle Florida, uma das principais áreas comerciais e turísticas da cidade, junto à Avenida Corrientes, a primeira edição da "Feria Argentina del Alfajor" reúne desde a última segunda-feira produtores de todo o país que expõem e vendem suas receitas, em um evento que terminará na sexta-feira com a eleição do mais destacado alfajor do mundo.