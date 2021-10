A nova ruptura do cone principal do vulcão La Palma, na Espanha, ocorrida na quarta-feira, mantém o fluxo de lava em direção ao oeste, onde também existe uma preocupação crescente com as emissões de dióxido de enxofre (SO2) da pluma vulcânica, que oscilam entre 6 mil e 9 mil toneladas por dia.

Nas últimas horas, o número de terremotos de magnitude superior a 3,5 em profundidades médias e profundas - mais de 20 quilômetros - aumentou em La Palma, o que aumenta as hipóteses de um terremoto de intensidade VI (ligeiramente prejudicial), de acordo com o Departamento de Segurança Interna (DSN, na sigla em espanhol) nesta quinta-feira.