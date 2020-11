O confinamento iniciado em março deste ano na Espanha, durante a primeira onda de contágio do novo coronavírus, salvou a vida de aproximadamente 4 mil pessoas, de acordo com estudo publicado nesta segunda-feira pelo Instituto Leibniz de Pesquisa Financeira (SAFE).

De acordo com o trabalho científico, houve uma redução em 16% da quantidade de contágios nos dois primeiros meses do período de proibição de circulação no país.