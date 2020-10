O confinamento total decretado em março deste ano no Reino Unido para conter o avanço do novo coronavírus causou um "grande impacto" na saúde mental da população do país, de acordo com um estudo divulgado nesta quarta-feira, que detectou um aumento de pensamentos suicidas por parte dos cidadãos.

A pesquisa realizada por uma equipe da Scottish University of Glasgow, que foi publicada nesta quarta-feira pelo "British Journal of Psychiatry", analisou em detalhes as consequências do lockdown nacional que esteve vigente durante o auge da pandemia de Covid-19.