O prolongado confinamento motivado pela pandemia do coronavírus afetou seriamente a saúde mental e emocional de crianças e adolescentes do México que apresentam sintomas preocupantes de depressão ou ansiedade, garantiu nesta quarta-feira o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no país, Christian Skoog.

A crise sanitária causada pela Covid-19 também causou graves danos econômicos aos lares mexicanos e acabou afetando os direitos dos menores na saúde, educação, igualdade e proteção, que também sofrem com o crescimento da violência doméstica, má nutrição e aumento da exclusão digital.