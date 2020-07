Um homem fotografa um carro submerso pelas enchentes do rio Hwangryong que tomaram a cidade de Gwangju, na Coreia do Sul. EFE/ Yonhap

Imagem do porto Vila Santo Antonio, em Portugal, com vista ao fundo para Hueva. A fronteira fluvial estava fechada desde março por causa da pandemia do novo coronavírus. EFE/Julián Pérez

Imagem de Brigitte Macron durante o pronunciamento do marido e presidente francês Emmanuel Macron, nesta segunda, no hotel Brienne, em Paris. EFE/EPA/GONZALO FUENTES

Jogadores do Real Sociedad fazem aquecimento antes da partida contra o Villarreal pela 36ª rodada da La Liga Santander, que começa nesta segunda no estádio La Cerámica, em Villarreal, Espanha. EFE/ Domenech Castelló

