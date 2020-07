-FOTODELDÍA- Kuwait (Kuwait), 29/07 / 2020.- Un camello es visto contra la puesta de sol en el área del desierto de Kabad, a 50 kms al suroeste de la ciudad de Kuwait, Kuwait, el 29 de julio de 2020. EFE / EPA / NOUFAL IBRAHIM

Zakopane (Poland), 30/07/2020.- Tourists pack the shores of the Morskie Oko lake in the Tatra Mountains south Poland, 30 July 2020. The lake is one of the most visited places in the Tatra Mountains. (Polonia) EFE/EPA/Grzegorz Momot POLAND OUT

Skopje (Republic Of North Macedonia), 30/07/2020.- A sea lion tries to catch specially prepared frozen food during avery hot day in the zoo in Skopje, Republic of North Macedonia on 30 July 2020. Due to a heatwave with temperatures around 40 degrees Celsius, the workers from Skopje's zoo, prepared and served special frozen food and fruits for the animals. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

London (United Kingdom), 30/07/2020.- British artist Heather Phillipson's sculpture 'THE END' is unveiled on the fourth plinth on Trafalgar Square in London, Britain, 30 July 2020. According to a statement by the artist, the work, which consists of a cherry on the top of cream mounted by a drone and fly, attempts to address the specific physical context of the square whilst considering a broader ideological one. The fourth plinth in Trafalgar Square was originally intended to hold an equestrian statue of William IV but remained bare due to insufficient funds. It is now occupied by a succession of different temporary artworks. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

Singapore (Singapore), 30/07/2020.- A man is silhouetted as he poses for a photograph with the Rain Vortex at Jewel Changi Airport mall in Singapore, 30 July 2020. Singapore Airlines has reported a loss of approximately 814.4 million US dollars (1.12 billion Singapore dollars) in the first quarter of 2020, due to the coronavirus pandemic. (Singapur, Singapur) EFE/EPA/WALLACE WOON

GRAF6864. ZARAGOZA, 30/07/2020.- Piragüistan en el río Ebro en Zaragoza, este jueves. Toda la Comunidad aragonesa presenta este jueves en distintos niveles de alerta por altas temperaturas y parte de la provincia de Zaragoza y de la de Teruel se encuentran en alerta amarilla por tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento. EFE/ Javier Belver

GRAF6936. SAN CRISTOVO (OURENSE), 30/07/2020.- Un vecino de la localidad de San Cristovo (Monterrei), observa el estado en el que ha quedado un alpendre de su propiedad tras el paso del voraz incendio que ha quemado 1.000 hectáreas en el Ayuntamiento de Cualedro y que afecta también al municipio de Monterrei. Ningún núcleo de población se ve amenazado en estos momentos por el incendio forestal que sigue activo en el término municipal de Cualedro (Ourense) y que ha arrasado ya en torno a 1.000 hectáreas. EFE/ Brais Lorenzo

ATENAS, 30/07/2020.- Un centro de aislamiento de COVID-19 establecido en la isla griega de Lesbos por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha sido cerrado después de que las autoridades locales impusieran a la ONG multas con potenciales cargos penales relacionadas con la regulación de urbanismo. EFE/ Anna Pantelia /MSF SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS / NO ARCHIVO

-FOTODELDIA- GRAFCAV7773. VITORIA, 30/07/2020.- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha presidido la entrega de credenciales a los nuevos Ertzaintzas de la promoción 28 en el acto que se ha celebrado esta jueves en la academia de Arkaute. Los nuevos ertzainas no han lanzado sus 'txapelas' tras la finalización del acto por causa del coronavirus pero las han levantado a modo de celebración. EFE/ Adrián Ruíz-Hierro

-FOTODELDIA- Dhaka (Bangladesh), 30/07/2020.- Un hombre alimenta a una vaca que pretende vender en el mercado ganadero en los preparativos del Eid al-Adha, en Dhaka, Bangladesh, el 30 de julio de 2020, EFE/EPA/MONIRUL ALAM

-FOTODELDIA- EA4326. KATMANDÚ, 30/07/2020.- Sanitarios se preparan para realizar pruebas de coronavirus a trabajadores inmigrantes en Katmandú, Nepal, este jueves. EFE/ Narendra Shrestha

-FOTODELDIA- Alzey (Alemania), 30/07/2020.- Los girasoles florecen en Alzey, Alemania, este 30 de julio de 2020. EFE/RONALD WITTEK

(Singapore), 30/07/2020.- A man walks past the Rain Vortex at the Jewel Changi Airport mall in Singapore, 30 July 2020. Singapore is experiencing a third wave of imported Covid-19 coronavirus patients, with over 100 such cases in the last month, reports state. (Singapur, Singapur) EFE/EPA/WALLACE WOON

-FOTODELDIA- EA4371. BANGKOK (TAILANDIA), 30/07/2020.- Un monárquico fuma un cigarrillo durante una manifestación a favor del gobierno y en contra del movimiento pro-democracia en Bangkok, Tailandia, este jueves. EFE/ Rungroj Yongrit

-FOTODELDIA- EA4553. KENNEDY SPACE CENTER, 30/07/2020.- El nuevo rover de Marte, también conocido como "Perseverance", despegó este jueves desde Cabo Cañaveral en Florida en dirección al Planeta Rojo con la misión de encontrar vida microscópica ya sea presente o pasada sobre la superficie marciana. El vehículo espacial de la NASA fue lanzado al espacio en un cohete Atlas V a las 7:51 (11:51 GTM) desde la plataforma de lanzamiento 41 del Centro Espacial Kennedy de la NASA dónde las condiciones de lanzamiento fueron inmejorables. EFE/ Cristobal Herrera-ulashkevich

-FOTODELDIA- LUGO, 30/07/2020.- Un grupo de palistas del Club Fluvial de Lugo, entrenan este jueves en el río Miño, en Lugo. Las temperaturas máximas rondaran hoy los 35 grados en Lugo y los 39 en Ourense.EFE/ Eliseo Trigo

Skopje (Republic Of North Macedonia), 30/07/2020.- A tiger rests the shadow during avery hot day in the zoo in Skopje, Republic of North Macedonia on 30 July 2020. Due to a heatwave with temperatures around 40 degrees Celsius, the workers from Skopje's zoo, prepared and served special frozen food and fruits for the animals. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Skopje (Republic Of North Macedonia), 30/07/2020.- A sea lion catches a fish during avery hot day in the zoo in Skopje, Republic of North Macedonia on 30 July 2020. Due to a heatwave with temperatures around 40 degrees Celsius, the workers from Skopje's zoo, prepared and served special frozen food and fruits for the animals. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Bangalore (India), 30/07/2020.- A general view showing People buy essential things on the eve of Varmalaxmi Hindu festival at city market area with no social distance at a containment zone following a report of a fresh COVID19 case, in Bangalore, India, 30 July 2020. India is listed as the third highest country worldwide in regard to total COVID-19 cases after the United States and Brazil. (Brasil, Estados Unidos) EFE/EPA/JAGADEESH NV

Bangalore (India), 30/07/2020.- An Indian women sells fruits on the eve of Varmalaxmi Hindu festival at city market area with no social distance at a containment zone following a report of a fresh COVID19 case, in Bangalore, India, 30 July 2020. India is listed as the third highest country worldwide in regard to total COVID-19 cases after the United States and Brazil. (Brasil, Estados Unidos) EFE/EPA/JAGADEESH NV

ACOMPAÑA CRÓNICA: ECUADOR PATRIMONIO - AME5210. QUITO (ECUADOR), 30/07/2020.- Fotografía de una variedad de ají este 29 de julio, en Quito (Ecuador). El sur de Ecuador guarda en sus entrañas un tesoro de hace unos 8.000 años, los gránulos de almidón de lo que los científicos consideran el ají más antiguo de América, un producto rodeado de cultura, historia, leyendas y controvertidos usos. De forma lenticular aplanados y con una depresión central poco profunda, los gránulos tienen alrededor de 18 micras de longitud y dejan ver una línea central o una figura dividida con bordes afilados paralelos. EFE/ José Jécome

GRAFCVA7044. BENIDORM (ALICANTE), 30/07/2020.- Vista de una zona de hamacas en la playa de Poniente de Benidorm prácticamente vacía para esta época del año debido a los efectos de la crisis del Coronavirus en el turismo EFE/MORELL