O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourao, fala durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira sobre as "medidas possíveis" para conter o desmatamento na Amazônia. EFE/ Andre Borges

Visitantes contemplam as instalações de arte digital da mostra TeamLab Planet, em Tóquio. EFE/Antonio Hermosín

Em Cartagena das Índias, esta quarta-feira foi dia de testes PCR para detectar a Covid-19. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Os passageiros usam máscaras enquanto esperam por um ônibus em Hong Kong, que impôs suas mais rigorosas regras de distanciamento social ainda em um esforço para erradicar um novo surto de infecções por coronavírus. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Vista de um turista com a prancha de surf em uma praia de Kuta, Bali, na Indonesia. EFE / MADE NAGI

Um conservacionista de serpentes mostra dois exemplares resgatados nesta quarta-feira de um poço em Catmandu, no Nepal, país onde se registram cerca de 40.000 casos de picadas de cobra por ano e 3.000 mortes. EFE/Narendra Shrestha

Visitantes passeiam pela Disneyland de Paris, reaberta nesta quarta-feira. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Transeuntes e vendedores informais tomam as ruas de Caracas, na Venezuela. EFE/ Miguel Gutiérrez

Em Ramala, trabalhadores palestinos do setor de turismo protestam contra as medidas impostas pelo governo para tentar conter o coronavírus. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Vista aérea do Estádio Jornalista Mario Filho, o Maracanã. EFE/Antonio Lacerda

Imagem da torcedora brasileira María de Lourdes Silva, que posa com uma camiseta da seleção ao relembrar a maior tragédia do futebol brasileiro, no Maracanã, e que completa 70 anos nesta quinta. EFE/Antonio Lacerda

A ativista Jen Reid posa em frente a estátua criada pelo artista Marc Quinn, inspirada nela, e que substitui a estátua escravista de Edward Colston, em Bristol. EFE/NEIL HALL

Foto tirada com uma lente olho de peixe do Etihad Stadium do Manchester City, antes da partida da Premier League inglesa entre o Manchester City e o AFC Bournemouth, em Manchester, Grã-Bretanha. EFE/EPA/Laurence Griffiths/NMC

Marroquinos durante as orações na mesquita de Mouline Rabat, nesta quarta-feira. As mesquitas foram abertas pela primeira vez desde o seu fechamento em 16 de março, como uma medida para combater a propagação da pandemia. EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

Imagem de Harry Kane, do Tottenham durante treinamento nesta quarta-feira, em Newcastle. EFE/EPA/Stu Forster/NMC/Pool

Duas jovens posam para foto, enquanto desfrutam dos dias de calor na baía de La Habana, Cuba, que está na fase reabertura dos locais de lazer e comércio. EFE/Yander Zamora

O Rei da Espanha Felipe VI e a rainha Letizia visitam idosos na Plazuela de Vinuesa, em Soria, nesta quarta-feira. EFE/Ballesteros

Uma cria de zebra real caminha junto a sua mãe no zoológico de ARTIS, em Amsterdam. EFE/ Olaf Kraak Cb

Funcionários da Nissan disfarçados de personagens da série "La Casa de Papel" protestam nesta quarta-feira, em Madri, contra o fechamento das fábricas. EFE/Luca Piergiovanni