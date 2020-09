-FOTODELDÍA- EA1671. PHALABORWA (SUDÁFRICA), 21/09/2020.- Una hembra de rinoceronte negro llamada "Paco" es recolocada a una posición que permita ser operada para extirparle el cuerno después de recibir un dardo narcotizante durante el descornado de todos los rinocerontes negros de una reserva privada de caza ubicada cerca del Parque Nacional Kruger en Phalabora (Sudáfrica) en esta foto fechada el 8 de septiembre y facilitada este lunes, 21 de septiembre. El descornado es una medida adoptada para evitar la caza furtiva de rinocerontes. EFE/ Kim Ludbrook

Manila (Philippines), 21/09/2020.- A protester wearing a face mask and shield is silhouetted against an electronic sign with a message against Martial Law during a rally at the University of the Philippines in Quezon City, Metro Manila, Philippines 21 September 2020. The protest marked 48 years since the late president Ferdinand Marcos declared Martial Law on 21 September 1972. Marcos was eventually ousted from power by a 'People Power Revolution' in February 1986. (Protestas, Filipinas) EFE/EPA/ROLEX DELA PENA

-FOTODELDIA- Londres (Reino Unido), 21/09/2020.- Una empleada del museo posa para los fotógrafos junto a una figura de la diosa madre Matrika durante la inauguración de una exposición, titulada 'Tantra: Enlightenment to Revolution,' en el British Museum de Londres, Gran Bretaña, 21 de septiembre de 2020. La exposición estará abierta al público del 24 de septiembre de 2020 al 24 de enero de 2021. EFE /FACUNDO ARRIZABALAGA

-FOTODELDIA- Srinagar (India), 21/09/2020.- Un estudiante de Cachemira se sienta dentro de un aula en una escuela en Srinagar, la capital de verano de la Cachemira india, el 21 de septiembre de 2020. Las escuelas reabrieron en el Valle de Cachemira el 21 de septiembre después de permanecer cerradas desde marzo de 2020 debido al bloqueo de la pandemia de coronavirus. Los estudiantes de los niveles secundario y secundario superior pueden regresar a la escuela de forma voluntaria con el consentimiento obligatorio de sus padres para solicitar consultas, pero no para las clases regulares. El Ministerio del Interior de la India emitió pautas y protocolos de seguridad para la reapertura parcial de los institutos educativos fuera de las zonas de contención del país, con miras a una mayor flexibilización de las restricciones de Covid-19. EFE / FAROOQ KHAN

-FOTODELDIA- Herat (Afganistán), 21/09/2020.- Mujeres afganas sostienen pancartas mientras se manifiestan para apoyar las conversaciones de paz de Doha entre los talibanes y el gobierno afgano, en Herat, Afganistán, el 21 de septiembre de 2020. Casi 19 años después de la caída del régimen talibán y la invasión de Estados Unidos, el gobierno afgano y los insurgentes el 12 de septiembre iniciaron negociaciones de paz en Doha, Qatar. EFE / JALIL REZAYEE

-FOTODELDÍA- EA1597. MALACCA (MALASIA), 21/09/2020.- Un hombre lleva una mascarilla quirúrgica como medida de prevención de contagios de coronavirus mientras sube por una escalera mecánica en un centro comercial decorado para la celebración del "medio-otoño" en Malacca, Malasia, este lunes. EFE/ Fazry Ismail

-FOTODELDÍA- EA1626. MAASTRICHT (HOLANDA), 21/09/2020.- Un agricultor recoge uvas en un viñedo en De Apostelhoeve, Maastricht, Países Bajos, este lunes. Debido a las altas temperaturas y a la escasez de lluvia, la vendimia se ha adelantado a septiembre este año en los Países Bajos. EFE/ Marcel Van Hoorn

-FOTODELDIA- EA1259. THANE, 21/09/2020.- Personal de rescate de la Fuerza Nacional de Manejo de Desastres (NDRF por sus siglas en inglés) rescatan de los escombros, a un superviviente del edificio residencial derribado en la madrugada en el poblado de Bhiwandi, próximo a la capital financiera de Bombay, India, hoy 21 de Septiembre. Al menos ocho personas murieron este lunes tras el derrumbe de un edificio residencial en el estado de Maharashtra, en el oeste de la India, mientras que alrededor de una veintena continúa atrapada bajo los escombros. EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Southern Gaza Strip (---), 21/09/2020.- Nineteen year old Ranin Al Zeriei paints a mask on the face of a girl in Deir Al Balah town southen Gaza strip on, 21 September 2020. EFE/EPA/MOHAMMED SABER