AME6160. CALI (COLOMBIA), 04/08/2020.-Vista de la luna sobre el cerro de Cristo Rey en la madrugada de este martes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

Johannesburg (South Africa), 04/08/2020.- A tuck tuck drives pasts an artwork by German artist Norm Abartig (·norm_abartig) and South African artist Nicholas Kerr aka Dekor One (·dekor) as part of the Westdene Graffiti Project in downtown Johannesburg, South Africa, 04 august 2020. The Westdene Graffiti Project has helped raise awareness of the art form of graffiti in the area. The art form has flourished in the inner city as the area has decayed over the past decade. Various artists from both South Africa and the rest of the world have taken their spray cans to the huge walls in South Africa's biggest city. (Sudáfrica, Johannesburgo) EFE/EPA/KIM LUDBROOK

GRAFCAV7867. SAN SEBASTIÁN, 04/08/2020.- Un niño protegido con mascarilla sigue las indicaciones del suelo este martes en el centro cultural Tabakalera de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

-FOTODELDIA- Nueva York (Estados Unidos), 04/08/2020.- Numerosas personas entre profesores padres y alumnos protestan en Nueva York contra la reapertura de los colegios bajo la pandemia del coronavirus. EFE/JUSTIN LANE

-FOTODELDIA- KATHMANDÚ (NEPAL) 04/08/2020.- Un niño con una pantalla facial por el coronavirus espera al comienzo del Festival de la Vaca, Gai Jatra, en Kathmandú, Nepal este martes. EFE/ Narendra Shrestha

-FOTODELDIA- LAMPEDUSA (ITALUA) 04/08/2020.- Vista de navío 'Gnv Azzurra', un barco de cuarentena para inmigrantes que partió del puerto de Sicilia y se ecnuentra rumbo a Lampedusa, Italia este martes. Con la llegada de otros 200 migrantes en ocho barcazas durante la noche son más de 5.500 los que han llegado a la isla italiana de Lampedusa en las últimas dos semanas, mientras se espera la llegada del ferri de pasajeros puesto a disposición del Gobierno para aliviar la situación del centro de acogida de la pequeña localidad. EFE/ Alessandro Di Meo

-FOTODELDIA- AYODHYA (INDIA) 04/08/2020.- Un hombre reza en la localidad de Ayodhya, Uttar Pradesh, India este martes. La localidad de Ayodhya vive un conflicto religioso desde hace años ya que el Tribunal Supremo indio permitió a los hindúes construir un templo en honor al dios Ram sobre los restos de una mezquita en Ayodhya, cuyo terreno se disputaban hindúes y musulmanes. EFE/ Prabhat Kumar Verma

Campo de girassóis florescendo em Mamming, Alemanha. EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND

Santa Clarita (United States), 03/08/2020.- Fire fighters attempt to extinguish the Elsmere Fire near Santa Clarita, California, USA, 03 August 2020. According to the latest media reports the fire has burnt 130 acres. (Incendio, Estados Unidos) EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Kathmandu (Nepal), 04/08/2020.- Nepalese transgenders participate in a candle light vigil to tribute who died during the Coronavirus lockdown in Kathmandu, Nepal, 04 August 2020. According to Pinky Gurung, President of Blue Diamond Society Nepal, a LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) rights group, 'due to social stigma and financial pressure caused by lockdown, total ten LGBT community members had committed suicide.' EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Kathmandu (Nepal), 04/08/2020.- Nepalese transgender holds a rainbow banner while participating in a candle light vigil to tribute who died during the Coronavirus lockdown in Kathmandu, Nepal, 04 August 2020. According to Pinky Gurung, President of Blue Diamond Society Nepal, a LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) rights group, 'due to social stigma and financial pressure caused by lockdown, total ten LGBT community members had committed suicide.' EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

-FOTODELDIA- AME6045. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 03/08/2020.- Una vendedora ambulante carga su venta, este lunes, en Tegucigalpa (Honduras). Un alto porcentaje de hondureños pobres están en riesgo de desnutrición y hambruna, mientras que otros que tienen acceso a alimentos, enfrentan un síndrome metabólico que les lleva al sobrepeso y enfermedades peligrosas, a causa de la pandemia de COVID-19. EFE/Gustavo Amador

-FOTODELDIA- AME6045. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 03/08/2020.- Una niña descansa en unas gradas mientras sus padres hacen fila para comprar alimentos, este lunes, en Tegucigalpa (Honduras). Un alto porcentaje de hondureños pobres están en riesgo de desnutrición y hambruna, mientras que otros que tienen acceso a alimentos, enfrentan un síndrome metabólico que les lleva al sobrepeso y enfermedades peligrosas, a causa de la pandemia de COVID-19. EFE/Gustavo Amador

-FOTODELDIA- KATHMANDÚ (NEPAL) 04/08/2020.- Una mujer lleva una mascarilla durante el Festival de la Vaca, Gai Jatra, en Kathmandú, Nepal este martes. EFE/ Narendra Shrestha

-FOTODELDIA- TESALÓNICA (GRECIA) 03/08/2020.- Una embarcación navega en las inmediaciones de la ciudad de Peraia en Tesalónica, Grecia este martes. EFE/ Dimitris Tosidis