Kvaerndrup (Denmark), 22/09/2020.- A photo taken with a drone shows morning fog in Kvaerndrup, Fyn island, Denmark, 22 September 2020. (Dinamarca) EFE/EPA/Michael Bager DENMARK OUT

-FOTODELDÍA- EA2470. MEDAN (INDONESIA), 22/09/2020.- Una mujer lleva una mascarilla estampada mientras viaja en un transporte público en Medan, en la isla de Sumatra (norte), Indonesia, este martes. Indonesia, que mantiene sus fronteras cerradas a los turistas extranjeros pero que no ha impuesto un confinamiento estricto, ha registrado cerca de 253.000 contagios y 9.900 muertos por la COVID-19 en este archipiélago de 267 millones de habitantes. EFE/ Dedi Sinuhaji

Citizens walk next to an image of Brazilian President Jair Bolsonaro holding a sign with his controversial comment about COVID-19 at the beginning of the pandemic, "It's just a little flu," on a wall next to Paulista Avenue, in Sao Paulo, Brazil, 22 September 2020. Bolsonaro will deliver on Tuesday his speech during the opening of the 75th UN General Assembly. EFE/ FERNANDO BIZERRA

Dhaka (Bangladesh), 22/09/2020.- A Bangladeshi vendor smokes a cigarette and looks at the camera at the wholesale market in Karwan Bazar area in Dhaka, Bangladesh, 22 September 2020. According to local media reports the Indian government suddenly stopped onion export form 14 September after that the onion price took a hike in local markets in Bangladesh. The annual demand for onion in Bangladesh ranges between 2.2 and 2.5 million tons. EFE/EPA/MONIRUL ALAM

New Delhi (India), 22/09/2020.- Indian security personnel detain Youth Congress activists as they shout slogans against the Indian Prime Minister Narendra Modi during a protest against the central government for introducing new agri-ordinances, in New Delhi, India, 22 September 2020. The protest was held to demand a rollback in three agriculture ordinances of the central government, stating that these are against the interests of the farmers. Farmers in the states of Punjab and Haryana have announced to intensify their protests against the ordinances. (Protestas, Nueva Delhi) EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Azusa (United States), 22/09/2020.- The Bobcat Fire burns a hillside in the Angeles Crest Highway in the Angeles National Forest north of Azusa, California, USA, 21 September 2020. According to the US Forest Service, the Bobcat fire has burnt more than 106,000 acres of land. (Incendio, Estados Unidos) EFE/EPA/KYLE GRILLOT

Hajjah (Yemen), 08/09/2020.- A Yemeni carries emergency food items provided by a local relief group, Mona Relief Yemen, amid aid shortages, in the western province of Hajjah, Yemen, 08 September 2020 (Issued 22 September 2020). According to reports, the United Nations ranks Yemen as the worst humanitarian crisis in the world due to more than five years of conflict which shattered the country'Äôs economy and public services, leaving nearly 80 percent of its 29 million population reliant on food aid, the majority of whom live in the Houthis-controlled north. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

-FOTODELDÍA- GRAFCVA8074. VALENCIA, 22/09/2020.- Una paloma se posa este martes sobre una escultura del centro de la ciudad de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia ha colocado mascarillas a las estatuas de la ciudad para sensibilizar a la ciudadanía del uso de esta protección. EFE/Kai Försterling

-FOTODELDIA- EA2346. HONG KONG (CHINA), 22/09/2020.- Un estudiante con mascarilla pasa este martes delante de un mural pintado en la Universidad de Hong Kong que recuerda a doce hongkoneses detenidos en la ciudad china de Shenzhen hace un mes. El gobierno chino les acusa de intentar cruzar ilegalmente la frontera entre Hong Kong y China para fugarse a Taiwán a bordo de una lancha. Shenzhen es en este momento territorio peligroso para los hongkoneses desde que tropas chinas realizaran allí una serie de maniobras militares en agosto. Estas maniobras desataron temores entre la población hongkonesa ante una posible entrada para frenar las recientes protestas en Hong Kong para pedir mayores libertades democráticas y la autodeterminación de la excolonia británica. EFE/ Jerome Favre

-FOTODELDÍA-Penghu Island (Taiwan), 22/09/2020.- Aviones de combate de la Fuerza Aérea de Taiwán en un hangar de ka base militar de la isla de Penghu, Taiwán, el 22 de septiembre de 2020. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO