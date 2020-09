Kabul (Afghanistan), 09/09/2020.- A butterfly stands on a yellow Chrysanthemum flower in a field on the outskirts of Kabul, Afghanistan, 09 September 2020. (Afganistán) EFE/EPA/HEDAYATULLAH AMID

ACOMPAÑA CRÓNICA: ECUADOR AMAZONÍA - AME3490. TENA (ECUADOR), 09/09/2020.- El agricultor Felipe Grefa, más conocido como "Felipao", acaricia plantas en su invernadero el 9 de julio de 2020, en Tena (Ecuador). Conocida como el "oro verde" por ser la segunda especie más cara después del azafrán, los pueblos amazónicos de Ecuador se han lanzado al cultivo de la vainilla, un producto silvestre al que hasta hace sólo diez años no atribuían la menor importancia. EFE/José Jácome

EA3398. SHANGHÁI (CHINA), 09/09/2020.- Viandantes reflejados en un cartel de la película "Mulan", este miércoles en Shanghái, China. Varios espectadores de la nueva versión de "Mulan", estrenada este fin de semana, han criticado a Disney por agradecer en sus créditos finales la colaboración de agencias gubernamentales de la región china de Xinjiang (Sinkiang), acusada de violar los derechos humanos contra minorías étnicas. EFE/ Alex Plavevski

-FOTODELDIA- NUEVA DELHI (INDIA) 09/09/2020.- Una mujer se somete a una prueba de coronavirus en Nueva Delhi, India este miércoles. EFE/ Rajat Gupta

-FOTODELDIA- MORIA (GRECIA) 09/09/2020.- Vista del fuego que ha arrasado el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, en Grecia este miércoles. El campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, que alberga a cerca de 13.00 personas, ha quedado prácticamente destruido en un incendio provocado esta madrugada tras enfrentamientos entre los migrantes. EFE/ Stratis Balaskas

-FOTODELDIA- BATONYTERENYE (HUNGRÍA) 09/09/2020.- La niebla cubre la localidad de Batonyterenye, Hungría este miércoles. EFE/ Peter Komka PROHIBIDO SU USO EN HUNGRÍA

-FOTODELDIA- Ciudad del Vaticano (Estado de la Ciudad del Vaticano, Santa Sede), 09/09/2020.- Una monja durante la audiencia general del Papa Francisco, que ha sido reabierta al público tras la crisis sanitaria del coronavirus, en el patio de San Dámaso, Ciudad del Vaticano, Italia, 09 Septiembre 2020. EFE / RICCARDO ANTIMIANI

-FOTODELDIA- JARTUM (SUDÁN) 09/09/2020.- Un hombre camina por las calles anegadas de Jartum, en Sudán este miércoles tras las crecidas del Nilo. El Consejo de Defensa Civil de Sudán prevé que hasta un millón de personas se vean desplazadas de aquí a finales del otoño por las lluvias e inundaciones que azotan el país desde julio, que han dejado ya 102 muertos y decenas de miles de casas dañadas. EFE/ Mohammed Abu Obaid

Berlin (Germany), 09/09/2020.- Shirts left by protesters, lay on a lawn at the Platz der Republik in front of the German parliament Bundestag as thousands of people from cultural and event industries participate in a rally calling for an improvement to the events regulation in Berlin, Germany, 09 September 2020. Protesters demand on improvements to the event regulations or financial compensation for the loss of revenue due to the coronavirus pandemic. (Protestas, Alemania, Estados Unidos) EFE/EPA/FILIP SINGER

Bruehl (Germany), 09/09/2020.- Two thousand five hundred police officers take their oath of allegiance to the state constitution in front of Augustusburg Castle, a UNESCO World Heritage Site, in Bruehl, Germany, 09 September 2020. (Alemania, Estados Unidos) EFE/EPA/Sascha Steinbach

London (United Kingdom), 09/09/2020.- Pro EU protesters demonstrate outside of the parliament in London, Britain, 09 September 2020. British and EU negotiators are holding talks this week to try thrash out a Brexit deal before a looming October deadline. (Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN

Venice (Italy), 09/09/2020.- Mascotte Corty on the red carpet to present the Cortina d'Ampezzo Alpine Ski World Championships 2021 during the 77th Venice Film Festival in Venice, Italy, 09 September 2020. The festival runs from 02 to 12 September. (Cine, Italia, Niza, Venecia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Colombo (Sri Lanka), 18/03/2020.- A Sri Lankan daily wage cart worker carries sacks of onions at the market in Colombo, Sri Lanka, 09 September 2020. The Sri Lankan government has lifted the majority of coronavirus restrictions, which were implemented nearly six months ago, and is preparing for a full reopening of businesses and activities in an effort to avoid an economic slump. (Abierto) EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Colombo (Sri Lanka), 18/03/2020.- A Sri Lankan worker repairs cart tires at a roadside shop in Colombo, Sri Lanka, 09 September 2020. The Sri Lankan government has lifted the majority of coronavirus restrictions, which were implemented nearly six months ago, and is preparing for a full reopening of businesses and activities in an effort to avoid an economic slump. (Abierto) EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Basel (Switzerland Schweiz Suisse), 09/09/2020.- Young Western Grey Giant Kangaroo (macropus fuliginosus) Riva, born on 19 March, at the zoo in Basel, Switzerland, 09 September 2020. (Suiza, Basilea) EFE/EPA/GEORGIOS KEFALAS